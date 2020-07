AdR, a Fiumicino aperte 4 nuovi baby corner per l’intrattenimento dei più piccoli

editato in: da

(Teleborsa) – Aree Kids completamente rinnovate all’Aeroporto di Fiumicino per l’intrattenimento dei piccoli durante i periodi di attesa nello scalo romano.

Le nuove aree sono infatti pensate come veri e propri baby corner ravvivati da decorazioni colorate e provvisti di giochi, scivoli e percorsi ludici, con un occhio di riguardo soprattutto alla sicurezza e alla salute dei più piccoli.

A tal riguardo, la società di gestione Aeroporti di Roma ha provveduto a a dotare i baby corner, muniti peraltro di certificazione in accordo agli standard europei EN-1176 e EN-1177 (norme europee per le attrezzature per aree da gioco, ndr), di dispenser con gel igienizzanti, di pavimenti ammortizzati e angoli arrotondati su tutti i prodotti.

Le aree Kids – complessivamente 4 dislocate in diversi punti dello scalo – sono accessibili non solo per coloro che partono dall’aeroporto romano ma anche per chi arriva nella capitale.

Le nuove aree giochi sono aperte a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Unica condizione richiesta la presenza di un genitore o comunque di un familiare.