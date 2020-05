AdP: Dal primo luglio WizzAir volerà tra Bari e Tirana

editato in: da

(Teleborsa) – Dal prossimo primo luglio la compagnia aerea WizzAir opererà un nuovo collegamento tra Bari e Tirana. La rotta, operata con un aeromobile Airbus A320, prevede quattro frequenze settimanali (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e i biglietti sono già in vendita sul sito del vettore.

“Si va man mano arricchendo – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – l’offerta dagli aeroporti pugliesi per la stagione estiva. L’annuncio di questo nuovo volo operato da WizzAir, primo vettore ad aver ripreso i collegamenti internazionali in Puglia con il Bari – Sofia, è motivo di soddisfazione e rappresenta un segnale di ripresa per le attività di linea dei nostri scali. Ma non solo. Il nuovo collegamento con l’Albania, terra da sempre vicina alla Puglia, migliorerà la mobilità tra le due sponde dell’Adriatico, consentendo – ha concluso il presidente Onesti – ai tanti cittadini pugliesi e albanesi che hanno interessi economici o di studio di tornare a condizioni di normalità”.

“Siamo lieti di aggiungere un’altra rotta alla nostra rete in continua crescita a Bari. Questa nuova rotta è alla base del nostro impegno per Bari e l’Italia. Spero che i passeggeri si divertiranno a volare sul nostro aereo moderno. Le severe misure protettive e sanitarie di Wizz Air garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori” ha dichiarato Andras Rado – Corporate Communication Manager WizzAir.