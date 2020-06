AdP: dal 21 luglio Ryanair torna a volare dagli aereoporti di Bari e Brindisi

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 21 giugno prossimo la compagnia aerea low cost Ryanair procederà alla ripresa dei propri voli da Bari e Brindisi. A comunicarlo Aeroporti di Puglia in una nota.

Il calendario delle ripartenze prevede in questa prima fase, ossia fino al 30 giugno, dieci destinazioni da Bari – diverranno venticinque a luglio e ventotto ad agosto – e quattro da Brindisi – diverranno quattordici a luglio e quindici ad agosto

“La ripresa dei voli Ryanair dagli scali di Bari e Brindisi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – rappresenta un ulteriore segnale positivo per la Puglia e per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Procediamo a grandi passi verso il ripristino delle normali condizioni di operatività dagli aeroporti pugliesi che, prima dell’emergenza COVID-19, registravano volumi di traffico importanti per l’economia della regione, specie per l’industria turistica“.

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 40 rotte da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi a partire dal 1 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 – ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair – Alcune rotte selezionate saranno già disponibili dal 21 giugno. Lo schedule, che potrà essere modificato in funzione di eventuali restrizioni di viaggio, include sia destinazioni nazionali, come Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino, sia internazionali come Londra-Stansted e Malta”