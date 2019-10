AdP, all’aeroporto di Bari arriva la mostra “In viaggio con De Nittis”

editato in: da

(Teleborsa) – L’arte di Giuseppe De Nittis accoglie i viaggiatori di passaggio all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari grazie alla mostra “In viaggio con De Nittis. Testimone della Puglia nel mondo“, in programma fino al 10 novembre 2019.

La mostra è stata inaugurata questa mattina dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e dal Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile.

L’esposizione artistica omaggia l’arte del maestro, originario di Barletta, ma è anche il modo con cui AdP vuole accogliere chi atterra a Bari, un benvenuto per chi arriva e di arrivederci, per chi va via, carico della bellezza della terra di Puglia e dell’arte che ha saputo esprimere.

“Oggi celebriamo la cultura che va nei luoghi dove la comunità si riunisce e si incontra con il mondo – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – quindi De Nittis che arriva ad Aeroporti di Puglia e si esibisce con la sua arte straordinaria. Noi ci sentiamo pugliesi anche grazie a chi, molti anni fa, seppe catturare la nostra bellezza trasformandola in una attrazione per tutto il mondo . Ecco perché questo tributo alla città di Barletta e a De Nittis negli Aeroporti di Puglia”.

“Con nostro grande orgoglio, per il prossimo mese, l’aeroporto di Bari presenta pezzi significativi dell’arte pugliese, raccontata attraverso le opere dell’insigne pittore barlettano Giuseppe De Nittis. Una inusuale galleria d’arte che accompagnerà i nostri viaggiatori in una iniziativa di grande valore culturale”, ha aggiunto il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.

“Quella di oggi è una tappa importante di un progetto più grande e ambizioso che rientra nelle strategie adottate da Aeroporti di Puglia. Un progetto che, grazie alla stretta collaborazione della Regione Puglia, mira a trasformare l’aeroporto in un luogo dove l’efficienza dei servizi e la ricchezza dell’offerta camminino di pari passo“, ha concluso il vice presidente di AdP Antonio Vasile.