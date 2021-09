Adobe, ricavi e utili sopra le attese nell’ultimo trimestre

(Teleborsa) – Adobe, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha diffuso risultati sopra le attese per il suo terzo trimestre dell’anno fiscale 2021, terminato il 3 settembre. La società, nota soprattutto per i suoi prodotti di video e grafica digitale, ha registrato ricavi pari a 3,94 miliardi di dollari, in crescita del 22% anno su anno e superiori ai 3,89 miliardi di dollari stimati dagli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 3,11 dollari, superiore ai 3,01 dollari del consensus.

Il fatturato del segmento Digital Media è stato di 2,87 miliardi di dollari, che rappresenta il 23% di crescita anno su anno. Le entrate Creative sono cresciute fino a 2,37 miliardi di dollari, con una crescita del 21% anno su anno. Il fatturato di Document Cloud è stato di 493 milioni di dollari, con una crescita del 31% anno su anno.



“Abbiamo ottenuto ricavi record e una forte redditività nel trimestre, dimostrando la nostra capacità di avere successo in un ambiente dinamico – ha affermato John Murphy, vicepresidente esecutivo e CFO di Adobe – Il nostro rigore operativo e gli insight basati sui dati ci consentono di operare al meglio, mentre continuiamo a investire in enormi opportunità di mercato”.

Per il quarto trimestre in corso, Adobe prevede che le sue entrate si aggireranno intorno ai 4,07 miliardi di dollari, in linea con le stime del mercato. L’utile per azione rettificato su base diluita dovrebbe assestarsi a 3,18 dollari. Adobe ha riacquistato circa 1,7 milioni di azioni durante il terzo trimestre.