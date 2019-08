Adidas, trimestrale in crescita ma attese deluse

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicati i risultati di Adidas per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019. I ricavi della società sono cresciuti del 4% nel secondo trimestre a 5,509 miliardi di euro, migliorando il valore di 5,261 miliardi di euro ottenuto nello stesso periodo del 2018. Nonostante l’aumento e che le previsioni medie degli analisti fossero per un innalzamento a 5,54 miliardi, la società, che non ha raggiunto l’obiettivo, ha visto un forte declino della categoria calcio un anno dopo la Coppa del Mondo.

Il margine operativo migliora di 0,4 punti percentuali all’11,7% mentre il margine lordo della società è aumentato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo il 53,5%rispetto al 52,3% precedente.

L’Utile netto da operazioni continue cresce del 10% a 462 milioni di euro dai 418 milioni ottenuti nel periodo di confronto. Ciò include un impatto negativo derivante dall’adozione dell’IFRS 16 di 7 milioni, riducendo la crescita del reddito netto su base annua di circa 2 punti percentuali. L’utile per azione di base delle operazioni continue ha raggiunto i 2,33 euro incluso l’impatto degli IFRS, con un incremento del 13% su base annua.

Nonostante il titolo stia soffrendo a Francoforte con un calo del 4,20%, il Gruppo ha confermato le sue previsioni: “Rimaniamo fiduciosi in merito all’accelerazione dei ricavi nella seconda parte dell’anno e confermiamo il nostro outlook per il 2019″, ha detto l’Amministratore Delegato Kasper Rorsted.