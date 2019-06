AD Trenitalia Iacono: qualità, dinamicità, più destinazioni e nuovi treni

editato in: da

(Teleborsa) – “Un impegno di tale portata non si è mai visto in questo Paese per la nostra azienda”. Ad affermarlo è l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia, Orazio Iacono, in occasione dei 10 anni dell’Alta Velocità celebrati oggi a Milano. “Qualità, dinamicità, capillarità, personalizzazione, digital, link, turismo e nuovi treni” sono questi per Iacono i fattori chiave dello sviluppo del Gruppo.

Dieci anni di alta velocità. Qui a Milano oggi si celebra il passato ma soprattutto si presenta il futuro. Cosa c’è in questo futuro?

Nuovi treni, 115 nuovi treni solo quest’anno, di cui 106 solo per i pendolari. Direi che è un numero straordinario, un impegno di tale portata non si è mai visto in questo Paese per la nostra azienda. Vi è, poi, una nuova offerta estiva per il turismo, per tutti coloro che hanno voglia di visitare il nostro Paese con 190 nuove fermate Freccia e Intercity. Ma vi sono anche novità per il business con il rafforzamento della nostra presenza nelle stazioni Alta Velocità porta delle grandi aree metropolitane che andremo a ricoprire con 316 fermate tra cui Rogoredo, Afragola e Reggio Emila. Questo per poter rispondere sempre meglio alle esigenze delle persone che viaggiano con noi.

Novità anche dal punto di vista digital con l’introduzione di nuovo wi-fi. Ci può dire qualcosa in più?

È digital il fattore abilitante dell’offerta di Trenitalia che risponde a esigenze chiare fatte dalle persone che viaggiano con noi con più connettività grazie a un nuovo wi-fi Fast a bordo del Frecciarossa 1000. Anche il Wall Street Journal ci ha definito il miglior treno al mondo, il treno più veloce ma oggi abbiamo anche il treno più scattante, il nuovo treno italiano per i pendolari.