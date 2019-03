Ad Enav i servizi meteo sull’aeroporto di Pantelleria

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi sarà ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, a fornire il servizio meteorologico sull’aeroporto di Pantelleria, finora erogato dall’Aeronautica Militare.

Il passaggio di consegne rientra nell’ambito del piano di transito degli aeroporti militari all’aviazione civile, coordinato dall’ENAC in qualità di autorità per l’aviazione civile, ed è stato concordato da un tavolo tecnico tra ENAC, la Forza Armata ed ENAV a seguito del cambio di status dell’aeroporto siciliano da militare a civile avvenuto nel 2016.

Quello per lo scalo siciliano è il settimo avvicendamento tra Aeronautica ed ENAV nella fornitura del servizio meteorologico in circa cinque anni dopo gli aeroporti di Ciampino, Verona, Treviso, Brindisi, Rimini e Cagliari.

Il passaggio dei servizi meteo è avvenuto in piena sicurezza e senza soluzione di continuità, in modo da non generare alcuna ripercussione sul traffico aereo dello scalo aeroportuale, grazie anche all’addestramento del personale meteo di ENAV, a cui ha contribuito l’Aeronautica Militare, si legge in una nota congiunta.