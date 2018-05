ACSM-AGAM, via libera da assemblea a progetto di integrazione tra multiutility

editato in: da

(Teleborsa) – Si concretizza il progetto di partnership tra alcune utilities del Nord Italia.

L’Assemblea straordinaria di ACSM-AGAM ha approvato la fusione per incorporazione di A2A Idro4, ACEL Service, AEVV Energie, ASPEM , Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna (AEVV) e Lario Reti Gas in ACSM-AGAM. Il via libera dei soci arriva dopo che anche i Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese hanno detto sì al progetto.

I soci hanno detto sì anche alla scissione parziale di A2A Energia a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d’azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese unitamente a un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, per 120.724.700 euro mediante emissione di complessive 120.724.700 azioni ordinarie, e alla modifica di alcune clausole statutarie della Società.

All’Assemblea erano presenti, portatori in proprio o per delega, 125 azionisti titolari rappresentativi dell’ 86,33% del capitale sociale.

Sulla base dei rapporti di cambio della Fusione e della Scissione alla data di efficacia, A2A verrà a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nel’’assemblea di ACSM-AGAM, ovvero in misura superiore alla soglia d’OPA. Pertanto, il completamento della Fusione e della Scissione comporterà l’insorgere in capo ad A2A dell’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria sulle azioni di ACSM-AGAM. Saranno soggetti al medesimo obbligo, in via solidale con A2A, i soggetti agenti di concerto con essa in quanto parti del patto parasociale che disciplina la governance post operazione ovvero LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese.