ACSM-AGAM, sì dei Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese a progetto multiutility

editato in: da

(Teleborsa) – I Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese hanno aderito formalmente alprogetto di partnership industriale e societaria avviato da ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV, Lario Reti Holding e A2A.

Lo si legge in una nota di ACSM-AGAM che ricorda che l’aggregazione avverrà attraverso una serie di operazioni societarie tra cui le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4, ASPEM, AEVV Energie, ACEL Service, AEVV e LRG e la scissione parziale di A2A Energia in favore di ACSM-AGAM avente ad oggetto principalmente un ramo d’azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico.