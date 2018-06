Acsm Agam, depositate due liste per il rinnovo del CdA

editato in: da

(Teleborsa) – In vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam previsto nel corso dell’Assemblea del 2 luglio 2018 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione il 3 luglio 2018, si rende noto che alla data odierna, sono state depositate due liste di candidati.

LISTA N.1 – depositata in data 4 giugno 2018 dal socio Alessandro Nizzi, titolare di n. 1.633.920 azioni, rappresentanti il 2,132% del capitale sociale.

LISTA N.2 – depositata congiuntamente in data 5 giugno 2018 dai soci Comune di Monza, Comune di Como e A2A , titolari rispettivamente di n. 20.781.952 azioni, di n. 18.972.000 azioni e di 18.340.652 azioni per un totale di 58.094.604 azioni rappresentanti il 75,8% del capitale sociale.