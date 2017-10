Acquisti sull’equity europeo. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) – Positive le principali Borse europee, eccezion fatta per il listino milanese, che termina le contrattazioni con gli indici in rosso dopo il rialzo messo a segno ieri. Nel frattempo sulla borsa di New York, l’S&P-500 si muove in rialzo dello 0,71%.

Scambi in ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che accusa una flessione dell’1,40% sull’atteggiamento “soft” della Banca Centrale Europea sul tapering. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.270,9 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,99%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a 156 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,94%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,64%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,25%, buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%.

Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,62% sul FTSE MIB; si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 25.059 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,06%), come il FTSE Italia Star (0,0%).

In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,22 miliardi di euro, dai 3,21 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest’oggi sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,79 miliardi.

A fronte dei 222 titoli trattati, 131 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 82 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 9 azioni del listino italiano.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Materie prime (+1,66%), Beni personali e casalinghi (+1,34%) e Viaggi e intrattenimento (+0,57%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Banche (-1,67%), Assicurativo (-1,25%) e Telecomunicazioni (-1,19%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Luxottica (+2,39%), A2A (+2,12%), Tenaris (+1,69%) e Mediobanca (+1,68%), quest’ultima grazie alla trimestrale migliore delle attese. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Unicredit, che ha archiviato la seduta con un -3,37%. Tonfo di Banco BPM, che mostra una caduta del 3,29%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, De’Longhi (+3,05%), Italmobiliare (+2,98%), El.En (+2,88%) e Technogym (+2,45%) nel giorno della diffusione dei conti. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Sogefi, che ha chiuso con un -3,42%. Crolla CIR, con una flessione del 2,81% nonostante i risultati in crescita nei nove mesi. Vendite a piene mani su Banca Ifis, che soffre un decremento del 2,67%. Sotto pressione doBank, con un forte ribasso dell’1,72%.