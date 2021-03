Acquisti su Saipem dopo intesa per produzione idrogeno verde in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Saipem, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,59%, collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa la vigilia di un memorandum of understanding tra Saipem e Alboran Hydrogen per la costruzione di cinque impianti di produzione di idrogeno verde attraverso il processo di elettrolisi.

La tendenza ad una settimana della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro di medio periodo di Saipem ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,392 Euro. Primo supporto individuato a 2,31. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 2,474.