Acquisti a piene mani su Merck dopo annuncio efficacia farmaco

(Teleborsa) – Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada) si attesta a 74,58 a Wall Street, con un aumento del 2,09%. Il titolo della società farmaceutica beneficia dell’annuncio – fatto assieme ad AstraZeneca – che un trattamento con il farmaco Lynparza ha rallentato la progressione del cancro alla prostata in uno studio di fase tre.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 75 e successiva a quota 76,23. Supporto a 73,77.