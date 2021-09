Acquisti a piene mani su Darden Restaurants dopo trimestrale positiva

(Teleborsa) – Spicca il volo Darden Restaurants, che si attesta a 159,8, con un aumento del 6,33%. Il titolo dell’operatore di ristorazione multimarca americano beneficia dei risultati sopra le attese registrati nella trimestrale. La società ha registrato vendite per 2,31 miliardi di dollari nei tre mesi al 29 agosto, superiori ai 2,24 miliardi di dollari attesi dal mercato. L’utile è stato di 1,76 dollari per azione, superiore alla previsione di 1,64 dollari per azione.

Darden Restaurants ha rivisto al rialzo la propria guidance per per l’anno fiscale in corso. Ora prevede vendite totali da circa 9,4 a 9,6 miliardi di dollari, con una crescita totale delle vendite rispetto al periodo pre-Covid dal 7% al 9% e un EBITDA compreso tra 1,54 e 1,60 miliardi di dollari.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 163,8 e successiva a quota 171,1. Supporto a 156,4.