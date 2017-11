Acquisti a piene mani su Astaldi

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su Astaldi, che mostra un guadagno del 6,37% sul listino milanese attestandosi a 2,47.

Ieri il contractor ha annunciato tre nuove commesse per un valore totale di 400 milioni di euro.

A sostenere il titolo anche rumors di stampa secondo cui la società starebbe valutando l’ingresso di un nuovo socio nel capitale. Si parla di un fondo orientale che potrebbe stipulare un patto con la famiglia Astaldi.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,561 e successiva a quota 2,769. Supporto a 2,353.