Acquirente unico: “Operativi i primi tutor energia”

editato in: da

(Teleborsa) – Primi Tutor per l’energia domestica (Ted) operativi su tutto il territorio nazionale. Da oggi saranno cento le nuove figure professionali che si occuperanno dei consumatori in povertà energetica, anche a domicilio o tramite helpdesk, educandoli a comportamenti di consumo consapevole ed efficiente.

Tra i compiti ci sarà anche l’assistenza per l’ottenimento del bonus sociale energia e un sostegno specifico agli inquilini in edilizia sociale.

I tutor si sono formati nel workshop organizzato presso la sede di Acquirente unico e con i partner italiani del progetto europeo Assist (insieme ad Au ci sono Aisfor e Rse).

“In un contesto complesso come quello dell’energia elettrica, questa nuova figura professionale sarà un importante punto di riferimento per il consumatore“, spiega una nota dell’Acquirente unico. Il tutor, conclude la nota, “fornisce una vera e propria assistenza, anche in modo personalizzato, utile per gestire meglio i propri consumi e quindi con possibili riduzioni dei costi delle proprie bollette”.

(Foto: Raul Varzar on Unsplash)