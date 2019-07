Acqua, arriva il decreto per il potenziamento delle infrastrutture idriche

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva il decreto per regolare gli investimenti sulle infrastrutture idriche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, che rende pienamente operativo il fondo si garanzia statale istituito per potenziare il servizio idrico. Questo provvedimento è determinante per la realizzazione delle opere necessarie a contrastare i frequenti fenomeni di siccità che interessano molti territori nazionali.

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) supporterà non solo le infrastrutture del servizio idrico integrato, ma anche i lavori riguardanti le dighe. Sono contemplati anche gli interventi previsti dal Piano nel settore idrico. La garanzia dello Stato è prevista anche per le opere destinate all’uso potabile che rispondono ai criteri previsti dal decreto, quindi anche quelle non ancora finanziate e avviate, ma necessarie all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità di ARERA.

Sarà infatti la stessa autorità a definire le modalità di accesso al fondo e, insieme ai Ministeri coinvolti nel processo (ovvero i Ministeri dell’Economia e finanze, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Sviluppo economico), a valutare il rischio delle proposte da ammettere al beneficio del credito.