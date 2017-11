Acotel, si dimette amministratore delegato Tucci

(Teleborsa) – Acotel Group comunica che Maurizio Tucci ha rassegnato, con effetto immediato, le sue dimissioni da Consigliere e Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio di amministrazione della Società è stato convocato per il prossimo 29 novembre 2017 per valutare le proposte del Comitato per le nomine e la remunerazione, in merito alla sostituzione dell’amministratore dimissionario, e per l’analisi delle opportunità operative.

Acotel precisa che le dimissioni sono state rassegnate a causa della ravvisata mancanza delle condizioni soggettive ritenute necessarie per operare secondo il mandato ricevuto dall’Organo amministrativo all’inizio dello scorso mese di settembre.