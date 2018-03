Acotel crede nelle potenzialità delle smart home e dei big data

editato in: da

(Teleborsa) – Acotel Group ha saputo reagire al cambiamento e si è aperta nuovi orizzonti, con un progetto industriale credibile, in grado di convincere anche gli azionisti ad investire ancora nel futuro dell’azienda. Ce lo ha raccontato Claudio Carnevale, presidente di Acotel, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della Star Conference di Milano della smart home.

Acotel è una società che si è reinventata, quali sono i suoi driver di crescita e soprattutto nel settore molto prolifico delle smart home?

“Reinventarsi significa mantenere la stessa filosofia: acquisire informazioni, portarle in piattaforma e renderle pubbliche”, ha affermato il manager, spiegando “questa volta anziché acquisire informazioni logiche dalle agenzie di stampa, così come facevamo con gli sms, le raccogliamo all’interno di una casa, con vari sensori, questa volta fisici, non più logici, e raccogliamo informazioni della casa molto semplici come la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria e le rendiamo disponibili al proprietario della casa o a chi deve gestire quell’edificio o quel fabbricato”.

“La tecnologia è cambiata, la filosofia no. Si tratta sempre di acquisire informazioni e renderle esplicite alla persona”, ha chiarito.

Lei ha parlato anche dell’importanza dei big data…

“Certamente, perché a questo punto è il futuro”, ha detto il numero uno di Acotel, aggiungendo “se io fornisco lei di alcuni sensori tipo smartwatch e quant’altro, sto analizzando i dati della sua persona e quindi da questo punto di vista, analizzando questi big data posso arrivare con precisione a capire quali sono le sue aspettative di vita”.

“Non deve essere considerata come una cosa negativa, – ha precisato – ma deve essere considerata come qualcosa che aiuta la prevenzione“, ha detto Carbnevale, spiegando “così come lo facciamo con il corpo, sulla persona, lo facciamo sulle automobili, per capire lo stile di vita, e lo facciamo all’interno della casa e degli edifici, sempre con il concetto di prevenire, perché se io riesco a prevenire elimino un danno”.

In futuro Acotel avrà bisogno di una cura “energizzante”, lei ha parlato di un aumento di capitale ed anche del fatto che lei aderirà a questo aumento di capitale.

“E’ una ipotesi, una possibilità/opportunità”, ha commentato il manager, aggiungendo “in questo momento veniamo da un modello di business che è in decrescita, abbiamo usato l’intera nostra cassa per riposizionare il gruppo., la cosa fantastica e importante è dichiarare che non abbiamo debiti, abbiamo fatto degli investimenti enormi, siamo completi da questo punto di vista2.

“E’ chiaro che ora bisogna andare sul mercato, e con più potenza andiamo sul mercato, più fatturiamo e più prendiamo posizione sul mercato”, ha aggiunto, precisando “con maggiore potenza serve maggiore energia, che poi alla fine si traduce in soldi, quindi ipotizzare o preventivare un aumento di capitale da questo punto di vista è nella logica delle cose”.

“Se serve vuol dire che la quantità di business che stiamo generando è notevole, quindi credo che tutti gli azionisti, me compreso, siano felici di aderire“.