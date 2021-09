AcegasApsAmga (gruppo Hera) si aggiudica la gara gas dell’ATEM Udine 2

editato in: da

(Teleborsa) – AcegasApsAmga – società controllata al 100% dal gruppo Hera – si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Udine 2. Il territorio comprende 18 comuni (fra cui il capoluogo) e oltre 90 mila utenze, distribuite lungo una rete di oltre 1.200 km. AcegasApsAmga, già gestore uscente in 13 dei 18 comuni, avrà la titolarità del servizio per i prossimi 12 anni. Il contratto, che sarà firmato nei prossimi mesi fra la multiutility e il Comune di Udine, ha un valore di circa 115 milioni di euro.

“Siamo particolarmente soddisfatti della vittoria nella gara gas nell’ATEM Udine 2 – ha affermato Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo Hera e presidente di AcegasApsAmga – La proposta di AcegasApsAmga ha messo a disposizione del territorio il meglio del know-how del gruppo Hera non solo in termini di sicurezza e gestione del servizio, ma anche di sostenibilità ambientale, che sarà uno dei punti qualificanti della nuova gestione”. “Si tratta di una sfida, quella delle gare, che il gruppo Hera si è da tempo attrezzato per affrontare, non solo in ambito distribuzione energetica, e questo traguardo dimostra ancora una volta come per noi, oltre alla qualità e continuità dei servizi, sia importante investire e generare ricadute positive per i territori in cui operiamo”, ha aggiunto.



Il progetto di AcegasApsAmga prevede che una parte consistente dei circa 80 milioni di euro previsti per investimenti nella distribuzione gas sul territorio nei prossimi 12 anni saranno impiegati per “prevenire guasti, potenziare la rete e aumentarne ulteriormente l’affidabilità e la resilienza, garantendo così al meglio la continuità del servizio”. All’interno del pacchetto investimenti è prevista inoltre la sostituzione degli attuali contatori gas con i cosiddetti Nexmeter, misuratori di ultima generazione ingegnerizzati e sviluppati dal gruppo Hera.