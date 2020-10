Acea, sanzione Antitrust da 151 mila euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha sanzionato Acea, Mediterranea Energia e Alma C.I.S. per “mancata comunicazione nell’ambito dell’operazione di acquisizione del controllo congiunto della società Pescara Distribuzione Gas e Alto Sangro Distribuzione Gas”.

La sanzione amministrativa, prevista per l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, è fissata per Acea in 151.109 euro, per Mediterranea Energia in 1.023 euro e per Alma C.I.S. è pari a 1.489 euro.

Le sanzioni amministrative – si legge nel bollettino Antitrust – devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento.