ACEA, primo trimestre con ricavi e redditività in aumento

(Teleborsa) – Nei primi tre mesi dell’anno la multiservizi ACEA, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha registrato ricavi pari a 930 milioni di euro, in crescita dell’11,6% rispetto al primo trimestre 2020. L’EBITDA consolidato aumenta del 12,7%, raggiungendo 311,5 milioni di euro, grazie alla performance positiva di tutti i business e, in particolare, delle aree Idrico, Commerciale e Trading, Ambiente e dell’attività di generazione elettrica, sottolinea la società.

L’utile netto del gruppo raggiunge 83,1 milioni di euro, in aumento del 17,7% rispetto allo scorso anno (70,6 milioni di euro). Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2021 sono pari a 230,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 190,0 milioni di euro dell’anno precedente (+21,3%) e destinati per l’82% alle attività regolate. L’indebitamento finanziario netto è pari a 3.634,1 milioni di euro, rispetto a 3.528 milioni di euro del 31 dicembre 2020.

“La solidità economica e finanziaria del gruppo, confermata dagli ottimi risultati conseguiti nel primo trimestre consente alla società di guardare con grande fiducia al futuro – ha commentato Giuseppe Gola, amministratore delegato di ACEA – In linea con lo spirito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’attività e gli investimenti si stanno focalizzando sui business regolati, sul sostegno alla transizione energetica, sull’economia circolare e sulla mobilità elettrica”.

