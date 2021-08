ACEA, prima multiutility in Italia a ottenere certificazione ICMQ BIM per progettazione ingegneristica

editato in: da

(Teleborsa) – Acea, tramite Acea Elabori, societa` che fornisce servizi tecnici alle altre aziende del Gruppo, e` la prima multiutility in Italia ad aver ottenuto, a luglio 2021, la certificazione ICMQ (Istituto di certificazione e marchio qualita` per prodotti e servizi per le costruzioni) BIM (Building Information Modeling) per la progettazione ingegneristica.

La metodologia BIM, che rappresenta una rivoluzione all’interno dei processi progettuali, – spiega Acea in una nota – impiega modelli digitali intelligenti al servizio di tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera: dal primo concept alla costruzione, fino alla conduzione e alla manutenzione. Con questa metodologia tutte le parti coinvolte nella realizzazione di un’opera – fornitori, committente, ingegneri e progettisti – possono interagire in cloud, avere accesso a tutte le informazioni progettuali in tempo reale e lavorare in maniera condivisa, consentendo cosi` una riduzione significativa delle tempistiche complessive. Il BIM consente di lavorare attraverso sette dimensioni, visualizzando oltre ad avanzamenti e costi anche la sostenibilita` dell’opera, favorendo l’implementazione di scelte orientate ad un impatto positivo sull’ambiente.



Acea Elabori, che ha gia` progettato in BIM per le varie societa` del gruppo Acea oltre venti impianti, tra cui depuratori, condotte idriche e anche il mini impianto di compostaggio Acea Smart Comp, ha ottenuto la certificazione a livello aziendale nelle scorse settimane, portando a compimento un percorso avviato nella prima meta` del 2019. Inoltre, la societa` ha ottenuto la certificazione anche a livello di personale, con 11 ingegneri abilitati e riconosciuti per l’utilizzo del software nei diversi ruoli previsti per la gestione dei processi.

“Con il conseguimento della certificazione BIM il Gruppo Acea – commenta la società – consolida l’innovazione nella progettazione ingegneristica, dando seguito anche alle indicazioni normative che prevedono un sempre piu` largo utilizzo della metodologia. Questo importante risultato rappresenta per Acea, attraverso il polo tecnologico di Acea Elabori, un’ulteriore conferma delle capacita` tecniche-realizzative e ingegneristiche d’eccellenza presenti all’interno del Gruppo, consolidando il ruolo prioritario della ricerca all’interno delle strategie aziendali”.