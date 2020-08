ACEA, parte a ottobre istallazione contatori smart meter a Roma

editato in: da

(Teleborsa) – ACEA annuncia che partirà ad ottobre il piano per la sostituzione dei contatori dell’energia elettrica nella Capitale. Saranno installati più di 2 milioni di misuratori “smart” di seconda generazione, con un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha infatti approvato il Piano di Messa in Servizio del Sistema di Smart Metering di seconda generazione (PMS2) presentato da Areti, società del Gruppo Acea che gestisce le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica nei comuni di Roma e Formello. Il piano – che si svilupperà in 15 anni tra il 2020 ed il 2034 – prevede la sostituzione dei contatori per tutti gli utenti dei comuni serviti. La fase massiva sarà preceduta, a settembre, da una fase pilota che si svilupperà nel Municipio IX di Roma.

Sono previsti notevoli benefici sia per gli utenti sia per venditori e distributori. Con gli smart meter 2G i clienti, grazie ad un sistema di lettura che mette a disposizione i dati ogni 15 minuti, potranno controllare più facilmente i consumi ed orientarli in base ai comportamenti domestici quotidiani. Grazie alle funzionalità del nuovo sistema di smart metering, sarà inoltre abilitato e favorito l’utilizzo di servizi avanzati per migliorare l’efficienza energetica e la salvaguardia ambientale. Le nuove tecnologie consentiranno poi di individuare i malfunzionamenti delle reti locali e dei misuratori in maniera più efficiente, riducendo tempi di ripristino e disagi per i cittadini.