ACEA lancia campagna green. Gola: “Da oggi intera produzione energia da fonti 100% rinnovabili”

(Teleborsa) – Parola d’ordine sostenibilità. Nel giorno in cui Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating di Acea a ”EE” dal precedente ”EE-”, la società lancia una campagna d’informazione sulla sua sostenibilità al 100%. “La sostenibilità è un elemento caratterizzante della nostra strategia. Da oggi tutta l’offerta di Acea energia sarà basata su commodity 100% green, cioè tutta l’energia venduta sarà prodotta da fonti 100% rinnovabili e per il gas l’emissione di CO2 netta sarà pari a zero” ha annunciato in conferenza stampa l’amministratore delegato del gruppo Acea Giuseppe Gola.

La società di vendita del Gruppo Acea ha reso infatti le sue commodity completamente a impatto zero. Luce 100% Green prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata con “Garanzia d’origine” e Gas 0% CO2 con compensazione delle emissioni di anidride carbonica grazie all’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction).

“Il concetto che introduciamo di gas a impatto zero sull’ambiente si realizza perché compensiamo la produzione acquistando crediti di carbonio certificati, e lo facciamo attraverso la capacità di sostenere progetti internazionali sostenibili” ha spiegato il presidente di Acea Energia Valerio Marra. L’iniziativa “carbon credits” consente infatti, grazie al sovvenzionamento di progetti internazionali, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e di concorrere al raggiungimento dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda la fornitura di luce 100% green – ha precisato Marra – “l’offerta commodity è certificata con garanzia di origine, evidenzia il basso impatto ambientale nella produzione di energia”.

La campagna di comunicazione partirà da domani e nei mesi di giugno e luglio coinvolgerà i principali media: più di 1.300 spot radio oltre ad uscite sui quotidiani, advertising televisivo e una video strategy sul digital con oltre 27 milioni di visualizzazioni, oltre a 1.800 impianti di affissione. La campagna, curata dall’agenzia Dlvbbdo, vede la partecipazione, in qualità di testimonial d’eccezione, di Frank Matano ed Emanuela Fanelli che racconteranno con ironia quanto sia facile rispettare l’ambiente con Acea Energia. Previsto anche il lancio di un concorso dal nome “Una vincita che farà ECO”, con in palio due Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettriche.