Acea, Gori ottiene finanziamento strutturato da 80 milioni

(Teleborsa) – Fumata bianca per l‘operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 80 milioni di euro a favore di Gori, la società del Gruppo Acea capitale misto pubblico-privato gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nell’Ambito distrettuale Sarnese- Vesuviano della Regione Campania. Il territorio ricomprende 76 Comuni delle Province di Napoli e di Salerno, con una popolazione residente pari a circa 1.460.000 abitanti.

Il finanziamento, concesso da UBI Banca, Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Banco BPM, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e da Banca IMI come agent, unitamente al finanziamento di 20 milioni di euro accordato da ACEA (socio industriale di GORI), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata su base project nel settore del servizio idrico integrato in Campania.

La società potrà così realizzare importanti interventi in infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Fino al 2032 sono previsti, infatti, circa 400 milioni di Euro di nuovi investimenti.

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno profuso dai soci pubblici e da Acea che hanno condiviso un percorso avviatosi con l’accordo industriale di novembre 2018 intervenuto fra la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e GORI, nella prospettiva di completare e migliorare la gestione unitaria del servizio idrico integrato con il trasferimento delle Opere Regionali, il reperimento di nuove risorse finanziarie e il forte coinvolgimento industriale e strategico della stessa Acea.