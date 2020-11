ACEA, fatturato e margini in crescita. Confermata guidance 2020

editato in: da

(Teleborsa) – ACEA ha chiuso il periodo al 30 settembre con ricavi consolidati pari a 2.471,6 milioni di Euro, in aumento del 5,3% rispetto al corrispondente periodo del 2019. L’Ebitda consolidato nei primi nove mesi è di 858,7 milioni di Euro in crescita di circa 89 milioni di Euro, pari all’11,6%.

Il Risultato Operativo (Ebit) cresce del 5,8% a 426 milioni di Euro per effetto dei maggiori ammortamenti, in aumento del 18,9%, principalmente dovuti all’area Idrico (effetto consolidamento AdF +20,2 milioni di Euro). Il Risultato netto è pari a 218,7 milioni di Euro in linea con lo scorso anno.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo aumenta di 472,6 milioni di Euro, passando da 3.062,8 milioni di Euro della fine del 2019 a 3.535,4 milioni di Euro al 30 settembre 2020.

“Il Gruppo ACEA mostra risultati in crescita nonostante il contesto economico-sociale difficile a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, questo grazie al positivo contributo di tutte le aree di business, che hanno dimostrato una forte affidabilità e resilienza, e alla continua attenzione dedicata all’efficienza operativa” – ha commentato l’Amministratore Delegato di ACEA, Giuseppe Gola. – “I risultati raggiunti sono il frutto di una chiara strategia di crescita sostenibile in grado di creare valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders, in particolare per i nostri clienti, per le nostre persone e per i territori in cui operiamo. Continuiamo a portare avanti in modo deciso il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni grazie alle scelte di investimento effettuate, confermate e ulteriormente rafforzate dal nuovo Piano Industriale 2020-2024 recentemente approvato”.

ACEA conferma la guidance per il 2020 già comunicata al mercato: aumento dell’Ebitda superiore all’8% rispetto al 2019; investimenti sostanzialmente in linea con il 2019; indebitamento finanziario netto compreso tra 3,45 miliardi e 3,55 miliardi.