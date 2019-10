Acea Energia ed ERG hanno sottoscritto due Power Purchase Agreement

editato in: da

(Teleborsa) – Acea Energia ed ERG , attraverso la sua controllata Erg Power Generation, hanno sottoscritto due Power Purchase Agreement per la fornitura di complessivi 1,5 TWh di energia nel periodo 2020-2022.

Gli accordi, secondo quanto recita una nota congiunta, che prevedono la cessione della maggior parte dell’energia ad un prezzo definito all’interno di un ‘collar’, permettono di ottimizzare i profili di rischio per entrambe le società. La fornitura si caratterizza, fra l’altro, per il ritiro da parte di Acea Energia ad un prezzo fisso dell’intera produzione di energia elettrica del parco eolico Erg di Avigliano di 13,2 MW di recente oggetto di Reblading con modalità pay as produced.

“Erg con questo accordo oltre a stabilizzare il prezzo di cessione di una parte del proprio portafoglio di generazione da fonti rinnovabili, definisce le modalità di cessione dell’energia prodotta dal primo parco eolico oggetto di Reblading“, ha commentato Luca Bettonte, Amministratore Delegato di Erg. “Poniamo così le basi della formula pay as produced, una tipologia contrattuale che stabilizza i prezzi di vendita e che potrà trovare in futuro ulteriori applicazioni, anche di più lungo termine, per la cessione del grande ammontare di energia che sarà prodotta dagli impianti eolici oggetto di Repowering”.

Valerio Marra, Presidente di Aceca Energia ha espresso grande soddisfazione su contratti “che ci permettono di diversificare l’approvvigionamento di energia per i nostri clienti finali e di garantire una dinamica di prezzo più stabile, utilizzando uno strumento come il Ppa che promuove lo sviluppo e la produzione da fonte rinnovabile e quindi sostiene il processo di transizione energetica in cui il Gruppo Acea è impegnato”.

(Foto: Jason Blackeye on Unsplash)