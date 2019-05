Acea, collocato prestito obbligazionario da 500 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Completato con successo il collocamento di Acea di un prestito obbligazionario non convertibile dal valore di 500 milioni di euro.

Il prestito ha scadenza fissata per il 23 maggio 2028, ad un tasso applicato dell’1,750%, e va a valere sul programma Euro Medium term Notes da 3 miliardi.

Le Obbligazioni, che possiedono un taglio unitario minimo di 100.000 euro, sono state collocate ad un prezzo di emissione pari al 98,794%, percentuale che implica un rendimento pari a 1,897%.

L’emissione, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali dell’Euromercato, ha ricevuto richieste che hanno superato 3,75 volte l’ammontare delle obbligazioni offerte, arrivando da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.

Infine, le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese e i proventi derivanti dalla loro diffusione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il biennio 2019-2020.