ACEA chiude 1° trimestre in crescita

(Teleborsa) – ACEA chiude il 1° trimestre con ricavi e redditività in crescita, sebbene l’utile netto di 76 milioni di euro sia sceso del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018 quando beneficiava di un provento straordinario di 9 milioni di euro relativo all’acquisizione del Gruppo TWS.

I ricavi netti consolidati ammontano a 823 milioni di euro, in crescita rispetto ai 745 milioni di Euro del primo trimestre 2018 (+10%). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si porta a 248 milioni di euro registrando un incremento di 19 milioni di euro (+8%) rispetto all’anno prima. Il Risultato Operativo (EBIT), pari a 133 milioni di euro, segna un incremento di 6 milioni di Euro

rispetto al medesimo periodo del 2018.

“I dati del primo trimestre del 2019 sono pienamente coerenti con le prospettive di crescita del Piano Industriale presentato lo scorso 2 aprile presso la Triennale di Milano”, ha sottolineato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo ACEA, spiegando “una crescita ottenuta agendo solo all’interno del perimetro storico di ACEA, che non tiene ancora conto del costante lavoro messo in campo per espanderci in altri segmenti di mercato, già identificati all’interno del nostro basket strategico”.

Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2019 si attestano a 151 milioni di euro, in aumento del 14% (133 milioni di Euro nello stesso periodo del 2018).

L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo registra un incremento complessivo di 108 milioni di Euro, passando da 2.568 milioni di Euro della fine del 2018 a 2.676 milioni di Euro del 31 marzo 2019.