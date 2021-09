Acea acquista il 65% di Deco e consolida presenza nel centro Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Acea – multiutility quotata sull’MTA di Borsa Italiana – ha sottoscritto un accordo con la società REM SpA (operatore privato controllato dalla famiglia Di Zio) per l’acquisizione del 65% di Deco SpA e, tramite quest’ultima, del 100% di Ecologica Sangro SpA che sarà acquisita da Deco entro la data del closing dell’operazione. Deco – attiva nel settore dei rifiuti in Abruzzo – si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e di impianti di recupero energetico da fonti rinnovabili.

“Questa acquisizione, di significativo rilievo industriale rafforza e conferma il percorso di crescita nell’area Ambiente, settore strategico per il Gruppo – ha commentato Giuseppe Gola, amministratore delegato di ACEA – L’operazione consente ad ACEA di consolidare ulteriormente la presenza, già rilevante, nel centro Italia, con la volontà di contribuire sul territorio allo sviluppo di infrastrutture nel trattamento dei rifiuti”.

Il valore economico dell’operazione, riferita al 100% di Deco, in termini di Enterprise Value è di 68 milioni di euro. L’operazione è avvenuta ad un multiplo EV/EBITDA di 6,2x applicato all’EBITDA 2020 della società pari a 11 milioni di euro. Il prezzo provvisorio per l’acquisizione del 65% di Deco è pari a 61,4 milioni di euro. L’accordo prevede la possibilità per Acea di aumentare la partecipazione al 100% di Deco. Deco sarà consolidata al 100% da ACEA, con un contributo all’EBITDA previsto, su base annua, di circa 11 milioni di euro. Il closing dell’accordo è atteso entro fine anno.