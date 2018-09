Accordo Ryanair-ANPAC e la guerra di Filt CGIL e Uiltr: referendum 11-13 settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Filt CGIL e Uiltrasporti insistono e propongono un referendum tra i piloti italiani per verificare la validità dell’accordo sottoscritto tra Ryanair e ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale). Tre i giorni di consultazione, aperta a tutti i piloti di base in Italia che lavorano per la low cost irlandese, da tenersi tra l’11 e il 13 settembre.

Filt Cgil e Uiltrasporti rendono noto che il referendum riguarda sia il personale di condotta alle dipendenze dirette di Ryanair sia quanti assunti dalle agenzie di lavoro interinale con contratti di lavoro anche a tempo determinato.

“Con il referendum – spiegano i sindacati Filt e Uiltrasporti – intendiamo dare alla totalità dei lavoratori l’opportunità di poter esprimere la propria opinione sull’accordo sindacale”.