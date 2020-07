Accordo per il clima tra BEI e Città di Torino

editato in: da

(Teleborsa) – Collaborazione ad ampio raggio nei prossimi tre anni tra la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Città di Torino per la realizzazione di progetti contro il cambiamento climatico.

È questa la finalità dell’Accordo quadro stipulato oggi tra la banca dell’Unione europea e il capoluogo piemontese, accordo che segna l’avvio di una fase operativa basata su possibili operazioni di finanziamento degli investimenti, assistenza tecnica degli stessi, e cooperazione per un miglior uso dei fondi strutturali della UE. Si tratta del primo accordo sul clima della BEI con una città italiana ed il secondo a livello europeo.

La BEI è impegnata ad allineare tutte le attività di finanziamento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima.

Nel dettaglio, i settori strategici di lavoro congiunto si baseranno su quattro filoni principali: infrastrutture verdi, efficientamento energetico di edifici pubblici; riqualificazione di spazi urbani e del tessuto urbano in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e implementazione di strumenti finanziari supportati da risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nei settori prioritari per lo sviluppo delle politiche di coesione, sia con riferimento alla fase di chiusura della presente programmazione 2014-2020, sia in preparazione della prossima fase di programmazione 2021-2027.