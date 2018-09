Accordo Nafta, negoziati Usa-Canada riprendono mercoledì

editato in: da

(Teleborsa) – Riprenderanno mercoledì prossimo le trattative commerciali tra Usa e Canada su un nuovo Nafta (l’intesa commerciale che include anche il Messico).

Lo ha detto Robert Lighthizer, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, che ha descritto come “costruttive” le discussioni con la ministra canadese degli Esteri, Chrystia Freeland, nella capitale americana per negoziare, anche lei ottimista rispetto a un accordo che benefici tutte le parti: “Sappiamo che un accordo che vada bene per tutti è a portata di mano”, ha detto Freeland.

Lo scorso 27 agosto un accordo ha mandato “in pensione” il North American Free Trade Agreement (NAFTA), il trattato che dal 1994 regolava i rapporti commerciali tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ma le trattative sono state portate avanti e concluse unicamente tra Washington e Città del Messico, escludendo per il momento Ottawa.