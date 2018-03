Accordo Israele Eurocontrol

editato in: da

(Teleborsa) – Israele ha aderito a Eurocontrol. L’organizzazione intergovernativa di cui fanno parte 41 Stati europei e limitrofi ha lo scopo di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo appunto a livello europeo , affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell’aviazione civile (in Italia l’ENAC), gli enti ed i soggetti fornitori dei servizi di controllo del traffico aereo (in Italia ENAV e l’Aeronautica Militare), gli utenti dello spazio aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti istituzioni europee.

La decisione di aderire a Eurocontrol si è dimostrata necessaria in seguito ad uno studio dell’organizzazione stessa, dove si mostra che il 90% dei voli da e per Israele attraversa lo spazio aereo europeo.

Questo accordo inoltre permetterà di migliorare le performance economiche e diminuire i ritardi.