Accordo codeshare Alitalia-Flybe per più collegamenti con UK

(Teleborsa) – Codeshare fra Alitalia e la britannica Flybe , la più grande compagnia aerea in Europa per numero di aerei regional, con base a Exeter (Regno Unito). “L’intesa commerciale fra le due compagnie – annuncia la compagnia italiana attraverso una nota – garantirà ai passeggeri Alitalia più opportunità di viaggio per raggiungere l’Inghilterra, l’Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles, e permetterà ai viaggiatori del vettore inglese di accedere all’ampia rete di destinazioni servite da Alitalia”.

I codeshare, già disponibili sui sistemi di vendita, riguardano i collegamenti diretti per il regno Unito in partenza da Milano Malpensa, sia quelli con scalo negli aeroporti di Londra (Heathrow e City) o in altri aeroporti europei, come Parigi, Amsterdam, Berlino e Monaco di Baviera.