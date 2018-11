Acciai Speciali Terni ottiene il premio “We Care Award 2018” per la sicurezza sul lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato assegnato a Acciai Speciali Terni (AST) il premio “We Care Award 2018”, riconoscimento promosso da Thyssenkrupp per premiare l’attenzione delle aziende del Gruppo verso la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ad AST è stato riconosciuto il primo premio con il progetto “Leadership in Health and Safety”, realizzato con il supporto della fondazione LiHS, il programma lanciato da Saipem con l’obiettivo di rafforzare la cultura aziendale in materia di salute e sicurezza, diffondendo comportamenti sicuri in tutta l’azienda e focalizzandosi sullo sviluppo della leadership a tutti i livelli dirigenziali.

“Per un approccio globale ai principi della sicurezza osservati come valori universali, partito dal management e trasmesso a tutti i livelli dell’azienda” è la motivazione con la quale è stato assegnato il premio all’azienda ternana.