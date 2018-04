Accelerano i prezzi dell’industria USA

editato in: da

(Teleborsa) – Accelerano oltre le aspettative i prezzi praticati all’industria americana nel mese di marzo.

Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello congiunturale dopo il +0,1% del mese precedente. Le attese del mercato erano per una salita dello 0,2%.

In rialzo del 3% il dato su base annua, dopo il +2,8% di febbraio e contro il +2,9% stimato dal consensus.

I prezzi dei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, sono cresciuti dello 0,3% dopo il +0,2% del mese precedente e atteso dal mercato. A livello tendenziale, l’indice core ha registrato un +2,7% contro il +2,5% di febbraio ed il +2,6% delle previsioni.

L’indice “core” che rappresenta più da vicino il reale trend dei prezzi (inflazione) all’ingrosso, è cresciuto per il terzo mese consecutivo e suggerisce che le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti sono diventate più concrete. I prezzi sono dunque in aumento, anche se finora l’incremento è graduale. Per ora la Federal Reserve sembra accontentarsi di tre “soli” aumenti dei tassi di interesse, quest’anno, partendo dal presupposto che l’inflazione rimarrà stabile.