Accelera Milano insieme alle altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee e di Wall Street dopo la decisione degli Stati Uniti di posticipare l’applicazione di ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China almeno fino al 15 dicembre. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all’insegna dell’euforia: l’S&P-500 balza del 2,03%.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.494,7 dollari l’oncia, in calo dell’1,08%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,79%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +224 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,64%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell’1,20%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento dello 0,70%, effervescente Parigi, con un progresso dell’1,66%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,36%. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,15%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+3,31%), bancario (+2,66%) e petrolio (+2,25%).

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,38%), immobiliare (-1,07%) e chimico (-0,80%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente UBI Banca, che vanta un incisivo incremento del 3,89%.

In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 3,73%.

Decolla Pirelli, con un importante progresso del 3,63%.

In evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 3,57%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,49%.

Pensosa Recordati, con un calo frazionale dello 0,90%.

Tentenna Juventus, con un modesto ribasso dello 0,73%.

Giornata fiacca per Telecom Italia, che segna un calo dello 0,68%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+9,05%), Banca Ifis (+3,67%), Biesse (+3,67%) e Fincantieri (+3,60%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -2,38%.

Spicca la prestazione negativa di Gima TT, che scende dell’1,93%.

IGD scende dell’1,85%.

Calo deciso per Ivs Group, che segna un -1,82%.