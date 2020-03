editato in: da

(Teleborsa) – In un momento così particolare per i mercati, a causa dell’incertezza che regna sovrana, ABTG rivede la strategia e punta su nuovi corsi online e formazione a domicilio per il mercato immobiliare ed il trading finanziario.

La società di formazione finanziaria dunque punta a rafforzare la sua offerta digitale nel 2020, dopo aver venduto lo scorso anno corsi on line per circa 700mila euro e nei primi due mesi ha già raggiunto i 200mila euro.