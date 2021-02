AbitareIn, dal primo marzo il titolo passa sul segmento STAR

editato in: da

(Teleborsa) – Dal primo marzo AbitareIn, società attualmente quotata sul mercato AIM Italia e leader nello sviluppo residenziale a Milano, inizerà le negoziazioni delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. Lo ha comunicato oggi la società, in quanto Borsa Italiana ha disposto il necessario avviso. Dalla stessa data ci sarà quindi la contestuale esclusione delle azioni dalla negoziazione su AIM Italia.

La mattina del primo giorno di negoziazioni AbitareIn organizzerà una cerimonia in live streaming, per attendere il suono della campanella che segna l’apertura dei mercati e celebrare l’avvenuto passaggio all’MTA.

Nel processo di passaggio al segmento STAR AbitareIn è assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, BDO in qualità di società di revisione e consulente incaricato delle verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e sul Business Plan.