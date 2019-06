AbitareIn, accordo preliminare per acquisto complesso immobiliare a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – AbitareIn S.p.A., tramite una società veicolo interamente detenuta, ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso immobiliare sito in Milano, in zona Naviglio Grande. Il prezzo complessivo dell’acquisto è pari a € 18,5 milioni.

L’operazione di acquisto ha ad oggetto un complesso immobiliare di circa 15.000 mq di SLP, che sarà demolito e ricostruito a residenziale.

Il corrispettivo complessivo pattuito per l’acquisto del complesso immobiliare è pari a € 18,5 milioni, di cui € 2 milioni da corrispondersi entro 15 giorni dalla data odierna (5 giugno 2019).

Vola il titolo quotato all’AIM Italia: +2,39%.