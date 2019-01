Abitare In sigla contratto acquisto complesso da riqualificare a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Abitare In ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un credito la cui ipoteca grava su un’area di circa 5.000 mq nella zona di Viale Umbria a Milano, in prossimità delle aree di via Cadolini e via Tacito già di proprietà del gruppo

Abitare In. Il valore dell’operazione è pari a 1,5 milioni di euro.

L’intero complesso, attualmente a destinazione industriale, sarà oggetto di un importante intervento di risanamento ambientale dei suoli, anche nell’interesse del quartiere. Sul terreno sorgerà un nuovo progetto residenziale altamente sostenibile e a basso impatto ambientale, che comprenderà la creazione di nuove superfici verdi.