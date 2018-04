Abitare In scivola a Piazza Affari: CdA delibera aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo Abitare In, quotato all’AIM Italia, che accusa una debacle di oltre il 3%. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore real estate, ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci la proposta di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, riservato agli Investitori Qualificati, per un importo massimo di euro 30 milioni comprensivi di sovrapprezzo.

L’esclusione del diritto di opzione risponde alla finalità di favorire l’ampliamento del flottante dei titoli.

Unitamente a tale delibera, il Consiglio ha altresì deliberato di proporre all’assemblea di determinare il prezzo minimo di emissione delle azioni in euro 300 cadauna, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo.