Abilmente Christmas, a Cesena l’edizione speciale del Salone delle Idee Creative

(Teleborsa) – Un Natale all’insegna della creatività e del fai da te. È il “regalo” che Italian Exhibition Group fa al pubblico degli appassionati, esperti crafter e semplici curiosi con Abilmente Christmas, la prima edizione natalizia del Salone delle Idee Creative e novità per le famiglie e per le community del fai da te a Cesena.

Dal 29 novembre al 1 dicembre nel quartiere fieristico della città romagnola, il format di riferimento per la creatività in Italia debutta in una veste inedita dedicata interamente alle festività natalizie.

Patchwork, cucito, moda fai da te, scrapbooking, découpage, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, calligrafia, cake design, garden design, home decor, cardmaking sono solo alcuni dei mondi di Abilmente che daranno forma all’immaginazione anche durante la speciale Christmas Edition: un’occasione per lasciarsi ispirare da idee originali, mettersi alla prova con i numerosi corsi in programma, acquistare materiali e accessori introvabili per passare le feste natalizie all’insegna del Do It Yourself.

Tra gli espositori che coloreranno di rosso il padiglione 1 di Cesena Fiera, Abilmente Christmas propone in chiave natalizia alcune aree cult della manifestazione targata IEG: La Via delle Idee, una delle aree più apprezzate dalle visitatrici di ogni edizione del salone, luogo interattivo e di condivisione con alcune delle più importanti artiste della manualità creativa; Il Pianeta dei Calzini Spaiati a cura dell’Associazione “Sul Filo dell’Arte”, con i corsi e le attività per organizzare un’accoglienza homemade alla Befana; infine lo spazio dell’Associazione Quilt Italia dedicato al patchwork e al quilting.

Grande spazio anche alle attività per i bambini con i laboratori per scuole, insegnanti e famiglie di Libreria Carta Marea del circuito Cleio, che stimoleranno la fantasia attraverso letture animate e workshop di manualità creativa.

Punto di forza del format IEG Abilmente Christmas, l’offerta esperienziale di decine di corsi e di laboratori pensati per tutta la famiglia, con gli esperti e i professionisti della creatività pronti a trasmettere la loro maestria ai più grandi e ai più piccoli, con semplici attività per decorare la casa e creare gli addobbi, per scrivere la letterina a Babbo Natale e biglietti originali nella forma e nei materiali, per regalare l’originalità e mettere sotto l’albero qualcosa di unico e veramente speciale.