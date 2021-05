ABI, totale domande al Fondo di Garanzia per PMI superano i 2,153 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI ha comunicato che a ieri, 26 maggio, il totale delle richieste di garanzia pervenute al Fondo centrale per le Piccole e Medie Imprese (PMI) è cresciuto a 2.153.617, per un importo finanziato di 171.438.559.875 euro.

Solo in un giorno, sottolinea l’Associazione bancaria italiana, le richieste sono aumentate di 6.679. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.