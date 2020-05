ABI: settore bancario conferma impegno per liquidità di imprese e famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – I dati forniti dalla Task Force composta MEF, MISE, Banca d’Italia, MCC, SACE e ABI su moratorie dei prestiti e Fondo di Garanzia testimoniano il “grande impegno delle banche nel dare una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di liquidità di famiglie e imprese“.

È il commento di ABI (Associazione Bancaria Italiana) in merito alla nota diffusa dal MEF in merito ai risultati ottenuti con i decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità”. “I dati appena pubblicati – si legge nella nota ABI – evidenziano un significativo incremento in quantità e in valore dei finanziamenti erogati con la garanzia dello Stato, che sono in crescita esponenziale, e delle moratorie”. E conclude: “Gli ulteriori interventi di semplificazione, normativi e tecnici, auspicati da ABI potranno ulteriormente accelerare l’erogazione dei finanziamenti”.