(Teleborsa) – L’ABI segnala che hanno superato i 60 miliardi di Euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 904 mila domande pervenute, di cui 774 mila per finanziamenti fino a 30 mila Euro, per 15,3 miliardi di Euro.

L’impegno delle banche per la ripresa prosegue anche in tante altre forme, giorno per giorno.