Abi, priorità agli investimenti in canali digitali

editato in: da

(Teleborsa) – Il potenziamento dell’aspetto tecnologico del settore è la priorità del mondo bancario. Lo fa sapere l’Abi, Associazione Bancaria Italiana, attraverso la pubblicazione della 14esima edizione del rapporto sulle tendenze del mercato Ict, messo appunto da Abi Lab, il centro di ricerca e innovazione promosso da Palazzo Altieri.

Il diritto di prelazione nell’attuazione l’avrebbero ottenuto il potenziamento dei canali digitali e dei servizi di mobile banking, l’apertura verso l’esterno, adeguamento delle infrastrutture e le iniziative di Data Governance gestione e mitigazione del rischio cyber.

La necessaria e costante spinta all’innovazione si ritrova espressa anche nelle previsioni di spesa formulare dagli istituti bancari che, per l’88,5% delle realtà analizzate, hanno mantenuto il budget Ict per l’anno in corso stabile o in aumento rispetto a quello stanziato nel 2018.

Lo studio è stato condotto su un campione che rappresenta circa il 75% del settore bancario in termini di dipendenti ed è stato reso noto durante il Forum Abi Lab 2019.

Durante l’evento è anche emerso che sul podio delle necessità primarie, in termini di investimento Ict, ci sarebbero quelle che si collegherebbero alla direttiva europea Psd2 (Payment services directive 2) e quelle riguardanti le iniziative di Open Banking. Seguono poi, un gradino sotto, il potenziamento dei canali digitali, con particolare cura per i servizi di mobile banking e di identificazione da remoto del cliente oltre che il rafforzamento delle componenti di sicurezza.

Per quanto riguarda il versante della ricerca e dello sviluppo, i progetti messi in prima fila delle priorità dalle banche riguardano, soprattutto, l’incremento della funzionalità dell’intelligenza artificiale e l’abilitazione di nuove forme di assistenza e interazione con il cliente.